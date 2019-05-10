無視警告跳海衝浪！男遭鯊魚攻擊扯斷腿　殘破身體漂到港口…

▲男子無視警告，跳海衝浪被鯊魚攻擊死亡。（圖／翻攝自YouTube／Mr Opticals）

記者林瑩真／綜合外電報導

一名28歲男子在法國留尼旺島（Reunion Island）海岸衝浪游泳，不料卻遭到鯊魚攻擊，等到警方找到遺體時，已經全身殘破。

綜合外媒報導，這名男子與3名好友前往聖勒小鎮（Saint-Leu）的漁村外海打算衝浪，但由於當地有鯊魚襲擊的高風險，因此設立告示牌，警告遊客不要進行衝浪及其他水上活動。

不料男子無視告示牌，硬是入海游泳衝浪，就在下午4時30分左右，男子在聖勒海岸西部遭到鯊魚攻擊。男子友人描述，鯊魚咬斷了男子的一條腿，男子持續奮鬥直到失去力氣，只能隨著海流漂離，他們根本無力救援。

救難人員到場救援，找到了男子的衝浪鞋，最後在聖勒港口找到男子的身體，正式宣布男子死亡。當地政府證實，確實有一名衝浪者被殺害，但沒有提供衝浪者的詳細身分。

據悉，男子的朋友們下海時，都有在腳踝配戴驅趕鯊魚的裝置，但男子並未配戴，疑似因此發生憾事。報導指出，在此次攻擊事件發生前，當地才發布一份聲明，近年因海溫改變，越來越多鯊魚聚集於海岸，因此發生許多公牛鯊（bull shark）攻擊人類的事件，從2011年至今已有24起類似案，也是第11件致死案。

事實上，留尼旺島向來是衝浪者的愛好地點，但近年來也成為鯊魚習及人類的熱門地點，因此衝浪活動漸漸受到限制。此次事件發生後，當地政府表示將採取嚴格措施，確保民眾安全。

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