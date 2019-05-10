北韓又射！文在寅警告：挑釁增談判難度　執政2周年餐敘緊急取消

▲ 文在寅執政2周年餐敘現已取消。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

北韓9日下午在平安北道中南部龜城市向日本海（朝鮮半島稱東海）方向發射目前推測為短程飛彈的2枚飛行物，距4日無預警試射武器僅相隔5天。根據南韓軍方，北韓在下午4時29分（台灣時間3時29分）及4時49分（台灣時間3時49分）各發射1枚，分別飛行420公里及270公里，最大飛行高度約超過50公里。

2018年起的一連串峰會使北韓與各國關係漸趨穩定，但平壤當局在短短一周內二度試射，不僅挑在南韓總統文在寅執政2周年前夕，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）現也正出訪南韓，挑釁意味濃厚。文在寅原定今（10日）與青瓦台記者餐敘，畢根也預計召開記者會，現都因北韓試射而緊急取消。

《朝鮮日報》報導，9日發射的飛彈應與4日的新型戰術導向武器相同，與俄羅斯9K720伊斯坎德爾飛地對地短程飛彈極度相似，因此被專家稱為「北韓版伊斯坎德爾」。此前有消息指出，平安北道新五里一帶設有飛毛腿飛彈（Scud）及蘆洞彈道飛彈基地，但南韓軍方人士指出，飛毛腿飛彈（Scud）或蘆洞彈道飛彈的最大飛行高度應達80至150公里。

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▲▼ 朝中社報導，金正恩9日指導人民軍展演及西部戰線防禦部隊火力打擊訓練。（圖／朝中社）

文在寅9日晚間接受KBS電視台專訪時對此表示，「雖然今天（發射）的高度低，但射程較長，初步推測為短程飛彈。」但他對北韓4日發射的飛行物仍語帶保留，「高度低，射程也短，現在斷言是導彈還為時過早；南韓及美國正在進行分析。」

文在寅說明，北韓這2次試射都在兩韓軍事協議明定的禁止軍事挑釁區域以外；簽署軍事協議以來，兩韓也都持續進行試射及訓練，以提升既有的武器技術，實際上並不違反協議。但他也警告，「就算只是短程，只要是彈道飛彈，就有可能違反聯合國安全裡事會決議。」

文在寅指出，平壤當局此舉有向南韓及美國挑釁的意味，也有將無核化協商導向自己（北韓）想要的方向的壓迫意味，「無論北韓的意圖為何，我們警告，這都可能使談判的難度升高」，但並未直接批判北韓行為。