英國色魔15天狂犯21罪　1天9起「71歲嬤也受害」

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記者林瑩真／綜合外電報導

英國艾爾斯伯里（Aylesbury）一名男子約瑟夫麥卡恩（Joseph McCann）涉嫌犯下連環性侵案，在短短15天內犯下21項罪名，包括8起性侵案及傷害罪等，受害者年齡從11歲到71歲都有，相當兇殘。

綜合外媒報導，34歲的約瑟夫麥卡恩被指控在4月20日至5月5日期間，分別在倫敦（London）、沃特福德（Waterford）、柴郡（Cheshire）、曼徹斯特（Manchester）及蘭開夏郡（Lancashire）等地，犯下8起性侵案、4起綁架案、6起性犯罪、2起非法監禁及1起實際身體傷害罪，受害者年齡皆在11至71歲之間，其中有3名未成年，更可怕的是，有9項罪行是在同一天犯下的。

據悉，約瑟夫麥卡恩除了綁架、性侵罪以外，有一項是綁架並性侵一名婦女，接著佔據婦女住處，同樣對婦女17歲的女兒及11歲的兒子犯下性犯罪；還有煽動13歲以下的男孩進行性活動；以及攻擊一名女童。

最後，約瑟夫麥卡恩在柴郡康格爾頓被警方逮捕，不過他拒絕離開倫敦南部貝爾馬什監獄，前往威斯敏斯特裁判法院出庭，因此由一名法官前往監獄詢問他。據悉，約瑟夫麥卡恩疑似有健康問題，目前仍在調查，23日將在倫敦老貝利街（Old Bailey）的法院舉行聽證會。

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