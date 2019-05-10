「起司+胡椒粉」3步驟！日本主婦私房下酒菜　網推爆：啤酒的好朋友

▲日本主婦教學，用起司、胡椒粉做出超美味下酒菜。（圖／翻攝自推特／toppinpararin，同下）

記者林瑩真／編譯

日本人習慣喝酒都要搭配下酒菜，近日一名日本主婦就在推特發文分享一個簡單、快速的超美味下酒菜，沒想到菜譜才公布2天，竟吸引了10萬個讚以及3萬3千次分享。大批網友試做後直呼，「這道下酒菜太厲害了！」

這名主婦表示，如果要喝啤酒，一定要配上它的超級好朋友！菜譜曝光，首先購買喜歡口味的起司，接著將起司切丁，大約就是一口大小，放入塑膠袋中，再灑上大量的胡椒粉，將兩者搖勻，直到起司都平均沾上胡椒粉，這道料理就算完成了。

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▲完成後的模樣。有網友推薦沾海苔、鰹魚粉都很適合。

主婦也說，如果覺得要切了再裝到塑膠袋實在有點麻煩，也可以把胡椒盛到小盤子上，夾起司塊直接沾取，也是方便的好方法。另外，其實用片狀的起司也可以做，一片起司灑滿胡椒粉後，用同樣的方法持續往上疊好幾片起司，直到變成正方體起司塊，接著再切成小塊就可以享用，雖然稍嫌麻煩，但也是一個美味的作法。

大批網友搶著試作，紛紛留言「感覺無論何時都可以吃下超多」、「光看就受不了了」、「配啤酒、葡萄酒都很OK」；還有網友分享不同作法，像是將起司切塊後沾鰹魚粉、沾海苔；或是將胡椒粉起司塊漬橄欖油，口感更加滑順。