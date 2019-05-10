美伊關係再升溫！美艦隊進駐波斯灣　川普籲談判：不排除軍事行動

▲美國海軍林肯號航空母艦戰鬥群已穿越蘇伊士運河。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）9日呼籲伊朗領導人放棄核子武器計畫，他表示，有鑑於兩國之間的緊張局勢加劇，他不排除採取軍事行動的可能。美國8日派遣首批B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機至波斯灣，海軍林肯號航空母艦戰鬥群也已進入紅海，川普在記者會中不願透露加派美軍的原因，僅表示，「他們具有威脅，我們必須為這個國家和其他許多地方提供更強大的安全保障。」

川普在白宮臨時記者會上被問及，美國與伊朗之間是否存在軍事對抗的風險，川普沒有正面回答，但也未排除這項可能，「我不想說不，但我希望這不會發生，美國擁有全世界最強大，且整裝完備的軍艦，但我們並不想使用它。」川普也呼籲伊朗領導人與他進行和平對談，他認為兩國可以達成公平的協議，只要伊朗答應不發展核武，就願意幫助該國恢復到以往的狀態。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在聲明中警告，德黑蘭政府不該把白宮的冷靜克制，誤解為缺乏決斷。他指出，近幾周伊朗不斷對美軍做出威脅，儘管蓬佩奧沒有說明具體威脅行動與範圍，但其他美國官員表示，已經觀察到伊朗軍隊正在船上放置導彈。

伊朗駐聯合國大使拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）對此表示，伊朗從未停止與核協議架構內的國家進行談判，這當然包含美國在內。拉凡奇受訪時認為，是美國先離開談判桌，誰能預料川普不會再次違背協議，「美國宣稱有來自伊朗的威脅，根本是假消息。」並認為這個假情資跟當年美國入侵伊拉克時，製造假消息的是同一批人，一切都是故技重施。