出席台灣關係法40周年酒會　裴洛西重申挺台立場：想來台吃美食

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西出席台灣關係法40周年慶祝酒會。（圖／翻攝自Twitter／Taiwan in the US）

國際中心／綜合報導

今年是台灣關係法40周年，駐美代表處9日在美國國會山莊舉辦紀念酒會，多位跨黨派美國政要出席，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在酒會中致詞表示，40年來，台灣關係法形塑美台無法撼動的聯繫，日前通過的「2019年台灣保證法案」也展現了美國對台灣人民的承諾。助理國務卿摩里（Kevin Moley）也帶來國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的祝賀影片指出，美國議員不分黨派支持台灣，更視台灣為民主典範。

根據中央社報導，裴洛西重申挺台立場表示，對台灣的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值，「台灣關係法」在這40年來，維繫了台美之間無法撼動的關聯。除此之外，裴洛西也對台灣美食讚不絕口，等不及要拜訪台灣。助理國務卿摩里指出，在酒會上看到不同黨派的議員都出席挺台，讓他印象非常深刻，所有人不分政治立場，只為支持台灣的自主、力量、友誼與自由。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）提到，美國在台協會（AIT）新館是台美活絡且持續維持友好關的表現。里契也在會中送上4月30日參議院通過、含連署人簽名的「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案精印版，由駐美代表高碩泰接受。

出席酒會的美國政界人士還包含百歲高齡的前美國眾議員、台灣關係法共同提案人伍爾夫（Lester Wolff）、首席議員梅南德茲（Robert Menendez）、眾院外委會主席恩格爾（Eliot Engel）、首席議員麥考爾（Michael McCaul）等27名聯邦參眾議員。他們皆對台灣在在全球衛生、民航安全等許多領域的卓越貢獻，梅南德茲更指出，他支持美國對台軍售以強化台灣自我防衛能力。

美國聯邦眾議院於當地時間7日通過無異議通過《2019年台灣保證法》（Taiwan Assurance Act），並以414票贊成，0票反對、17票棄權通過「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案。兩案內容包含要求美國對台軍售常態化、重啟美台貿易協定會談、支持台灣加入國際組織等決議。

