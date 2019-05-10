蓬佩奧赴倫敦擋華為！搬出「鐵娘子」施壓梅伊：她會保持沉默嗎？

▲蓬佩奧赴倫敦與梅伊會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8日在倫敦與英國首相梅伊（Theresa May）會面，並討論關於英國准用華為5G設備的細節。蓬佩奧在席間搬出「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）試圖給梅伊施加壓力，「問問你自己，當中國侵犯國家主權時，鐵娘子會保持沉默嗎？」並威脅若英國不放棄使用華為設備，那麼美國將會基於安全考量，減少與英國的共享資訊。

蓬佩奧指出，若是使用華為5G設備等同將國家資訊開放給中國自由取用，不安全的網路將阻礙美國與世界其他國家的資訊流通，「這就是中國想要的，不用子彈與炸彈，只要透過網路數據就能瓦解西方國家聯盟。」蓬佩奧表示，美國有義務保護所有公民的資訊，都能在可信任的網路中運作，若是英國的電信資安受到威脅，那麼美國將會減少與該國的共享資訊。

蓬佩奧表示，關於5G設備，美國會從技術角度分析，告訴全世界美國的觀點，但每個國家都有主權決定該如何應對。外交大臣杭特（Jeremy Hunt）則強調，英國絕對不會做出損害「五眼聯盟」的行為，目前尚未決定是否採用華為設備，也會謹慎考量華為可能造成的資安問題。

今年4月時曾有消息傳出，由梅伊擔任主席的「國家安全委員會」已同意讓華為有限參與5G網路的非核心基礎設施，例如天線等。結果英國當局迅速徹查此洩密案，梅伊也宣布，開除涉案嫌疑最重的國防大臣威廉森（Gavin Williamson）。