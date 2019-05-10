反覆破壞協議激怒川普　CNN：「中國做過頭」會付出慘痛代價

▲中國屢次更改協議內容，讓川普相當不滿。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

CNN於9日透過評論指出，中國與美國本來正在達成一項協議，藉此結束長達數個月的貿易戰，本周卻突然出現大逆轉；北京錯估了美國經濟的現況，以為美國總統川普會願意讓步，因此在談判過程中反覆破壞交易，此舉終究激怒了川普。

這篇評論說明，中國在貿易問題上做得過頭，可能會為此付出慘痛代價。川普上周末揚言要提高對2000億美元中國商品的關稅；北京當時沒有立刻回應，直到中國商務部8日發布聲明表示，貿易磨擦的升級並不符合中美與世界人民的福祉。

川普透過推特指責北京一直在拖延時間，他8日在佛州一場集會上又表示，中國破壞了交易，「你們有看到我們實施的關稅嗎？因為他們破壞協議！」他補充，「如果我們不能達成協議，那麼每年吸收超過1000億美元（關稅）也沒有錯，我們之前從未這樣做過。」

評論指出，川普期望透過貿易戰促使中國向美國開放市場，同時阻止中國強制分享知識產權的行為。中國最初也對美國商品加徵關稅並打擊到美國農民，然而中國經濟在本質上其實比美國脆弱，中國國家主席習近平也面臨一連串的壓力。

中美在去年12月同意暫時休戰。中國官方媒體今年4月報導，彼此的談判已達成共識；白宮也強調協商來到最後階段。然而，川普5日的推文卻徹底翻盤。

美官員告訴CNN，在北京最新一輪的貿易談判中，中國代表試圖重新協商，而美國早就認為這已經結束。《路透社》報導，北京上周五發送電報給華府，包含「中國的逆轉」，此取違背了美方的核心要求。

評論寫道，北京錯估美國經濟的情勢，加上數十位的國際領袖上月又參加了「一帶一路」國際合作高峰論壇。然而，美國經濟並沒有北京以為的疲弱，中國這種「最後一刻又重新協商」的方式惹怒了川普；只要協議結果沒有往川普想要的方向走，他會願意放棄交易，正如川金二會的破局。