《外交政策》刊登蔡英文專文　台灣民主需要美國夥伴

▲總統蔡英文。(圖/蔡英文臉書)



記者丁維瑀/綜合報導

總統蔡英文的專文9日於《外交政策》(Foreign Policy)刊出,她指出,台灣自我發展的民主仍需要與美國建立夥伴關係,她也會努力打造出更開放、自由的印太地區。她還提到,透過擁抱民主的價值觀,台灣人掌握了自己的命運且不斷取得進步。

這篇專文的標題為「台灣自我發展的民主仍需要美國夥伴」(Taiwan’s Self-Made Democracy Still Needs U.S. Partnership)。蔡英文先回溯《臺灣關係法》的立法背景,時任美國總統卡特(Jimmy Carter)1979年決定與中國大陸建立正式外交關係;台灣在冷戰風暴中就像閃爍的燭火,還沒有發展出民主,外界也沒有想過台灣能成為亞洲民主的燈塔。

蔡英文指出,《臺灣關係法》顯現出美國致力於西太平洋地區的和平、安全與穩定,最重要的是定義出美國如何與台灣約定,保證我國擁有足夠的防禦能力可以不受威脅。如今,台灣擁抱民主的價值觀,掌握了自己的命運,堅毅的台灣人不斷取得進步。

請繼續往下閱讀...

▲《外交政策》登出總統蔡英文專文。(圖/翻攝自foreignpolicy)



文中提及,在美國民主夥伴的堅定支持下,台灣從專制政權轉變為充滿著民主,直到2016年台灣第一位女總統誕生,打破了玻璃天花板;此外,台灣從接受援助的角色,現今已成為世界十大最自由的經濟體之一,並與許多美國公司成為重要合作夥伴。

蔡英文表示,自從她上任以來,台灣與美國就一同努力,促進許多共同利益,包括宗教自由、媒體素養、反貪腐等,維護了彼此在印太地區的價值觀;過去40年來,許多國會議員與歷屆的美國政府都遵循《臺灣關係法》,「我們站在一起,因為我們相信專制政權所施加的黑暗與恐懼,無法抵擋民主之光。」

蔡英文寫道,彼此對於民主與自由的共同承諾,是在專制政權下的人民所無法理解的,台美間的夥伴關係比以往任何時刻都更加重要,「台灣人民並未屈服於專制政權的恐懼,未來也永遠不會。在這關鍵時刻,我們慶祝並重申我們與美國的夥伴關係,也期待我們成功故事的下一個章節。」

最後,蔡英文指出,身為民主燈塔的總統,她會努力奮戰,「在未來的歲月中,我將繼續與好友合作,替後代開創出更美好的世界,以及更開放與自由的印太地區。」