《外交政策》刊登蔡英文專文　台灣民主需要美國夥伴

▲總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）



記者丁維瑀／綜合報導

總統蔡英文的專文9日於《外交政策》（Foreign Policy）刊出，她指出，台灣自我發展的民主仍需要與美國建立夥伴關係，她也會努力打造出更開放、自由的印太地區。她還提到，透過擁抱民主的價值觀，台灣人掌握了自己的命運且不斷取得進步。

這篇專文的標題為「台灣自我發展的民主仍需要美國夥伴」（Taiwan’s Self-Made Democracy Still Needs U.S. Partnership）。蔡英文先回溯《臺灣關係法》的立法背景，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）1979年決定與中國大陸建立正式外交關係；台灣在冷戰風暴中就像閃爍的燭火，還沒有發展出民主，外界也沒有想過台灣能成為亞洲民主的燈塔。

蔡英文指出，《臺灣關係法》顯現出美國致力於西太平洋地區的和平、安全與穩定，最重要的是定義出美國如何與台灣約定，保證我國擁有足夠的防禦能力可以不受威脅。如今，台灣擁抱民主的價值觀，掌握了自己的命運，堅毅的台灣人不斷取得進步。

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▲《外交政策》登出總統蔡英文專文。（圖／翻攝自foreignpolicy）



文中提及，在美國民主夥伴的堅定支持下，台灣從專制政權轉變為充滿著民主，直到2016年台灣第一位女總統誕生，打破了玻璃天花板；此外，台灣從接受援助的角色，現今已成為世界十大最自由的經濟體之一，並與許多美國公司成為重要合作夥伴。

蔡英文表示，自從她上任以來，台灣與美國就一同努力，促進許多共同利益，包括宗教自由、媒體素養、反貪腐等，維護了彼此在印太地區的價值觀；過去40年來，許多國會議員與歷屆的美國政府都遵循《臺灣關係法》，「我們站在一起，因為我們相信專制政權所施加的黑暗與恐懼，無法抵擋民主之光。」

蔡英文寫道，彼此對於民主與自由的共同承諾，是在專制政權下的人民所無法理解的，台美間的夥伴關係比以往任何時刻都更加重要，「台灣人民並未屈服於專制政權的恐懼，未來也永遠不會。在這關鍵時刻，我們慶祝並重申我們與美國的夥伴關係，也期待我們成功故事的下一個章節。」

最後，蔡英文指出，身為民主燈塔的總統，她會努力奮戰，「在未來的歲月中，我將繼續與好友合作，替後代開創出更美好的世界，以及更開放與自由的印太地區。」