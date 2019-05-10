「習近平寫信給川普」川習可能通話！劉鶴抵美磋商：我帶著誠意而來

▲劉鶴率團赴美展開新一輪美中經貿談判。（圖／CFP，資料照）

國際中心／綜合報導

在美國總統川普（Donald Trump）揚言要提高中國商品關稅後，中國國務副總理劉鶴所率領的貿易談判代表團9日抵達華盛頓，和美國代表舉行第11輪美中貿易協商。劉鶴抵達後向媒體表示，「我是帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。」

根據新華社報導，劉鶴抵達後對媒體表示，「我是帶著誠意而來，希望在當前特殊形勢下，理性、坦誠地與美方交換意見。」中方認為，加徵關稅不是解決問題的辦法，對中美雙方不利，對世界也不利。

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▲全球矚目美中貿易協商進展情形。圖為中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）合影。（圖／路透社，資料照）

川普5日透過推特表示擬對價值2000億美元商品的關稅從10%調升至25%，就是針對協議草案的7個章節中，中方逐章刪除了透過修改法律解決貿易衝突的承諾，而這些承諾正好觸及美國對於中國貿易行為不滿的核心，包括竊取美國智慧財產與商業機密、強制技術轉移、競爭政策、開放金融服務，以及匯率操縱等問題。這些爭端也是美國發動貿易戰的根本原因。

內容指出，草案中刪除具有約束力的法律文字的舉動，直接觸及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）所認為的最優先事項。美國官員多年來指責中方改革過於空洞，萊特海澤認為，中國修法是檢驗改革承諾不可或缺的要素。

▲2018年12月1日，中國國家主席習近平與美國總統川普（Donald Trump）在阿根廷G20峰會上的合影。（圖／達志影像／美聯社，資料照）

川普於白宮出席活動時表示，還是會參考中國能做些什麼，但美方的關稅替代方案仍非常優秀，「這就是我多年來說的替代方案，每年我們透過加徵關稅收到超過1000億美元，以往我們從來沒有向中國拿過任何一毛錢。」

而在與中方代表談判前，川普表示，美中雙方仍有可能在本週達成貿易協議，他也有收到中國國家主席習近平的信件，信件內容指願彼此能達成協議，希望兩方可以互相合作，而最近他們很有可能會通話，「我剛剛才收到他寫的美麗的信件，我可能會和他通話。就讓我們一起努力吧，看看能否有所作為。」