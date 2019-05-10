美確定提高中國關稅至25%　川普：還是有可能達成協議

▲美國總統川普仍認為美中能夠達到協議。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國《聯邦公報》（Federal Register）9日證實，將於10日開始對中國輸美商品提高稅率至25%；此舉在美中貿易談判最終回開始前提出，為國際投下震撼彈。不過美國總統川普9日表示，美中仍有可能達成協議。

綜合外電報導，川普在白宮表示，仍然相信美中雙方能夠在本週的談判上達成協議；他還提到中國國家主席習近平在最近的一封信中寫道，「讓我們共同努力，看看我們是否可以完成工作」，他說「我昨晚收到習主席一封『美好的來信』，我之後可能會和他通電話」。

美股在川普公開宣布中國「破壞貿易協議」後，開盤就一路暴跌；歐洲股市也呈現全面暴跌收黑的情況，顯示投資人得到「噩耗」後都急於脫手。

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▲美國《聯邦公報》證實，中國輸美商品關稅10日起提高至25％。（圖／翻攝自Federal Register）

《聯邦公報》9日公布的訊息中，證實將對中國輸美商品加徵關稅，「美國貿易代表遵照總統指示，決定修正301條款調查中採取的行動，將中國產品的附加稅率從10％提高到25％。」