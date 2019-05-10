違反聯合國制裁！美首扣押北韓最大貨輪　緊張關係升高　

▲北韓貨輪「誠實號」（Wise Honest）遭到美方扣押。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部當地時間9日宣布，已扣押一艘北韓貨輪；執行官員們表示，為北韓最大貨輪之一的「誠實號」 （Wise Honest）因違反聯合國對北韓的制裁，非法輸出北韓煤炭，並運回重型機械裝置。北韓近來陸續發射2枚短程飛彈，被美國指為單方面破壞信任，而其首次被美國扣押貨船，也被解讀為兩國關係的緊張局面加劇。

美國司法部指出，「誠實號」是北韓最大的散貨船之一，重量達1700噸，在執行非法行動的過程中，所有的維修和設備支出，都是透過不知情的美國銀行以美元支出。

「這艘違反制裁的船已經被扣押了」，助理檢察官迪默斯（General Demers）表示，北韓與幫助該艘貨船逃避美國制裁的公司都應該清楚，美國會運用一切方法對付這樣的行為，包括這次的扣押行動。這同時也是美國政府首次以「違反聯合國制裁」為名義，扣押北韓貨輪。

▼北韓日前試射新型戰術導向武器，外界多推測為短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

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▲ 北韓於9日發射短程飛彈後，美軍在11分鐘後試射未攜帶彈頭的「義勇軍3型」（Minuteman III）飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

北韓近5天內第2度發射武器，最近一次更是發生在貨輪被扣押前的數小時內，並疑似發射了至少2枚短程飛彈，意味2次川金會的「無核化談判」可能已經化為泡影。而美國扣押北韓貨船的行動，也被認為是2國關係的更加緊張的指標。