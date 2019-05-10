美國聯邦公報證實了！　10日起中國商品關稅提高至25％

▲美國聯邦公報證實，中國輸美商品關稅10日起提高至25％。（圖／翻攝自Federal Register）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普5日揚言調高中國進口商品關稅後，美中第11輪貿易磋商9日至10日在華府展開，然而美中貿易談判前景仍未明。美國《聯邦公報》9日發布訊息，證實將於10日起實施懲罰性關稅，將價值2000億美元的中國輸美商品稅率從10％提升至25％。

川普5日在推特上發表震撼性推文，8日晚間出席活動時也親自解釋，是因為中國「破壞交易」在先，並放話說假如協議無法達成，「每年超過1000億美元的稅收也不是壞事。」

美國《聯邦公報》（Federal Register）9日正式公布訊息，證實將對中國輸美商品加徵關稅。公報內容提到，美國貿易代表遵照總統指示，決定修正301條款調查中採取的行動，將中國產品的附加稅率從10％提高到25％。

美中第11輪貿易磋商預定美東時間9日於華府舉行，中國國務院副總理劉鶴也已經率團赴美。中國商務部稍早前則發表聲明說，「如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施。」

受到貿易戰升溫影響，美股9日開盤持續重挫，道瓊工業指數開盤一度狂洩接近400點，那斯達克指數下滑約1.8％，標普500指數也下跌1.4％。道瓊指數本周已經重貶超過700點，標普指數跌幅也超過3％。