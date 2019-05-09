B-52轟炸機先「震懾伊朗」！美軍航母駛入紅海　加速奔向波斯灣

▲美國海軍林肯號航空母艦自北向南通過蘇伊士運河。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國與伊朗緊張關係升溫，美軍首批B-52「同溫層堡壘」戰略轟炸機特遣隊8日已經抵達波斯灣，以因應伊朗的威脅。與此同時，美國海軍林肯號航空母艦戰鬥群9日也已經通過蘇伊士運河進入紅海，正加速開赴波斯灣。

美伊緊張關係加劇，美軍中央司令部發言人厄班（Bill Urban）日前表示，在中東與阿富汗察覺有「明確跡象」，顯示伊朗和其代理人可能計畫攻擊當地美軍。美軍多名情報官員也透露，伊朗可能將短程彈道飛彈移動到船艦之上，因此美軍決定加強在波斯灣的軍事部署。

目前不清楚伊朗是否有能力從船隻上發射飛彈，或者僅透過船艦運送飛彈供陸軍部隊使用，但官員認為，近期種種跡象顯示伊朗可能準備對美軍發動攻擊。

因應伊朗威脅，美軍增派2架B-52轟炸機於7日自路易斯安那州基地出發，次日抵達中央司令部管轄區內，但並未公布確切部署地點。外界猜測可能的部署地點包括卡達。

除此之外，美軍林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）戰鬥群也正趕赴中東。林肯號以經於9日通過埃及蘇伊士運河進入美國海軍第五艦隊和中央司令部轄區，目前正在紅海上航行，加速往波斯灣方向航行。稍早之前，美國海軍基薩奇山號兩棲攻擊艦（USS Kearsarge）於7日通過荷莫茲海峽，進入阿拉伯海航行。