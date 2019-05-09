美大豆協會坦言「貿易戰讓農民恐懼」　盼美政府速與中國達協議

▲玉米和大豆是美國農民每年最賺錢的作物。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普5日在推特發文表示，將在5月10日對2000億美元中國輸美產品加徵的關稅從10 %升至25%，並將很快對剩餘3250億美元中國輸美商品同樣加徵25%的關稅。不過美國大豆協會則是在7日發布公告，敦促美國行政當局取消對中國產品加徵關稅的計劃，並希望當局迅速與中國達成協議。

綜合外媒報導，對於川普突然其來地要對中國輸美產品加徵關稅，美國大豆協會（American Soybean Association）7日發布公告，敦促美國行政當局取消對中國產品加徵關稅的計劃，並迅速與中國達成協議。美國大豆協會強調中美大豆貿易的重要性，並表示隨著談判的拖延和曲折，大豆農民在經濟和精神上受到的重創不容忽視，農民們的耐心也即將耗盡。

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▲美國大豆協會在官網發布公告，盼美政府速與中國達協議。（圖／翻攝自美國大豆協會官網）

美國大豆協會會長、肯塔基州大豆種植者史達威（Davie Stephens）透露，「大豆農民身陷絕境。我們理解，川普先生及其行政當局想為我國實現更廣闊的目標，但是農民們處境危急；針對現在的貿易糾紛，我們需要的是一個積極的解決方案，而不是讓緊張局勢升級。」

史達威表示，「一次次的威脅，一次次的談判結束期限的延後，這種持續的市場不確定性，是美國農民無法接受的。」對於當前的中美經貿關係，美國大豆協會敦促美方停止加收關稅，並迅速完成與中方的談判，包括取消已在徵收的301關稅，以換取中國取消對美國大豆徵收的25%關稅。

史達威坦言，大豆農民表現出了極大的耐心，期待行政當局通過談判跟中方建立更好的貿易關係。他也表示，但隨著價格持續走低、關稅紛爭懸而未決，我們的耐心即將耗盡，美國大豆農民在經濟上、精神上受到的重創不容忽視。」