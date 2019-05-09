美眾院無異議通過《台灣保證法》！AIT公布內容　網讚：台美友好

▲美國在台協會（AIT）內湖新館。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院於美東時間7日無異議通過「2019年台灣保證法案」與「重新確認美國對台及執行台灣關係法承諾」決議案；美國在台協會（AIT）臉書9日晚間貼出美國國會網站法案連結，表示美國政策支持台灣有意義參與多個國際組織。貼文曝光後網友一片大讚，「台美友好！」

AIT表示，「台灣保證法法案」的國會意見指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分，對台軍售應常態化，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，包括水面下作戰及防空戰力。

此外，在台灣參與國際組織方面，美國國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

法案內容曝光後，網友紛紛大讚「台美友好」、「感謝美國強烈支持台灣」、「盼望台灣早日加入國際組織」、「保障台灣就是保障台美的共同利益與價值，期待參議院也能盡快通過！」

▼AIT貼文說明台灣保證法內容。（圖／翻攝AIT臉書）

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