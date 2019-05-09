15隻羊註冊讀小一！鎮長慎重出席入學典禮　學生高喊：我們不是羊

▲法國小學因少子化而面臨減班，當地牧民以綿羊充數，註冊成為小學新生。（翻攝自@bleu_isere推特）

圖文／鏡週刊

法國阿爾卑斯山區有間小學Jules Ferry，因少子化相關政策，新學期恐面臨減班，家長和學生為爭取受教權並彰顯政策不合理之處，除了抗議示威，也邀請牧羊人讓15隻綿羊以實名註冊入學，象徵性補足人數，入學典禮連鎮長也親自參加，表達支持。

根據《BBC》報導，在當局宣布因為學生人數下降而將減少班級後，法國一名牧人帶著自己的15隻綿羊赴小學註冊，象徵性補足人數。

這間Jules Ferry小學位在法國東方，在新的學期，學生人數將從266位減少至261位，為了抗議這項政策剝奪孩子們的受教權，一位牧人麥可（Michel Girerd）決定象徵性地為自己的羊註冊入學，這群新學生的名字分別是「咩」「多莉」和「尚恩」等。

開學典禮上，麥可帶著50隻綿羊站在學校外頭，這個特殊的入學典禮還有200多位老師、新生和官方代表參與， 鎮長約翰（Jean-Louis Maret）也帶著綿羊們的出生證明出席，並對於因人數減少就跟著縮水教學資源的政策提出質疑。

當天許多家長和學生也高舉抗議標語，為自己爭取受教權，家長表示教育不該只考慮數字，學生也高喊「我們不是羊」。



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