「性」者為王　猴王性功能障礙 慘選同族猴兄弟暴打！

▲老猴王科尼利厄斯，不再有春天。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

一個猴子團體裡的領袖，日前遭到同族裡的「猴兄弟」暴打。原因是他再也「硬」不起來了。

「老猴王」科尼利厄斯(Cornelius)罹患嚴重性功能障礙，讓牠再無也無法 滿足眾多女伴的性需求。失去男性雄風，讓牠上下都抬起頭來，連帶的，牠也成為族裡其他公猴攻擊的目標。

多年來，科尼利厄斯在德國圖林根州松德爾斯豪森鎮(Sondershausen)的一家動物園裡，一直領導著這個由23隻巴巴利獼猴(Barbary macaques)組成的團體。但牠今年已經高齡18歲了，牠的皮膚變薄，尖牙斷了，讓牠從「洛基」變成「弱雞」。他更罹患嚴重的勃起障礙。其他雄性猴子嗅出端倪，於是開始群起攻擊牠。

動物園老闆迪澤爾(Silvio Dietzel)說：「一旦雄性的巴巴利獼猴無法再播種，他在這個群體裡就是廢物了。科尼利厄斯儘管被容忍留下來，但再也沒有其他猴子會尊敬牠。而且他的尖牙斷了，他再也無法保護自己。」 在他的全盛時期，科尼利厄斯經常暴打其他猴子，如今，天道好還，也可說是報應。

6年前，科尼利厄斯常煽動整個團體對抗他的對手。結果是4隻猴子被扔到3米高的帶電圍籬外。之後迪澤爾花了兩星期時間才抓回這些猴子，把牠們帶回園內。

目前猴群裡的「當紅炸子雞」，是6歲的約拿斯(Jonas)。迪澤爾說：「所有的母猴都臣服在牠的腳下。在動物王國裡，這才是最重要的。」巴巴里獼猴活躍在北非和直布羅陀的野外。雄猴最高可活到25歲，雌猴最高可活到30歲。牠們已被列為瀕危物種。