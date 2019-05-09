只差11分鐘！北韓射短程飛彈後　美軍也射「義勇兵3型」洲際飛彈

▲美軍試射未攜帶彈頭的「義勇兵3型」洲際彈道飛彈。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

北韓一周之內兩度發射短程飛行物，南韓聯合參謀本部9日表示，北韓當天下午發射的可能是2枚短程彈道飛彈，飛行距離分別為420公里和270公里，是自2017年北韓發射「火星15」彈道飛彈以來，南韓軍方再次將北韓發射飛行物界定為飛彈。而就在北韓發射飛彈後約10分鐘，美軍也發射一枚洲際彈道飛彈，但美軍強調僅是時間上的巧合。

韓聯社報導，北韓於當地時間當天下午4時29分和4時49分許（台灣時間下午3時29分和3時49分），在平安北道龜城地區朝東方發射兩枚疑似短程飛彈的不明飛行物體。南韓與美國情報部門正對此進行深入分析；南韓聯合參謀本部表示，南韓軍方目前正加強對北韓監控，保持戒備，並與美國緊密合作保持嚴密應對態勢。

這是北韓時隔5天再次發射飛行物體，平壤當局4日也曾向朝鮮半島東部海域發射多枚短程飛行物，被認為是240毫米和300毫米口徑火箭炮的新型戰術制導武器。

南韓總統文在寅表示，北韓前一次發射的飛行物體飛行高度低、飛行距離短，難以認定為彈道飛彈，而9日發射的飛行器雖然高度不高，但射程較長，因此將其認定為短程飛彈。文在寅說，北韓此舉有違反聯合國安理會決議的疑慮，安理會決議雖然針對的是北韓中遠程彈道飛彈，但也包含禁止北韓發射彈道飛彈的相關表述。

巧合的是，幾乎就在北韓9日發射短程飛彈的同時，美國空軍全球打擊司令部當地時間0時40分（台灣時間下午3時30分）也在加州范登堡基地試射一枚未攜帶彈頭的「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。飛彈飛行約6700公里，最終抵達太平洋馬紹爾群島瓜加林環礁的預定地點。

美軍強調，此次發射的目的是在為驗證飛彈系統的可靠性與準確性。事實上，這也是美軍繼5月1日之內，近期內第2次試射義勇兵3型洲際彈道飛彈。