8月大「小丑鼻寶寶」半張臉被覆蓋　2眼間掛肉瘤跟著長大！

▲巴基斯坦的小丑鼻寶寶。（圖／翻攝自LENTA.RU）

記者陳亭伃／綜合報導

每一個孩子出生都是父母的寶貝，若看到孩子出生帶著缺陷，都會讓人相當難過。巴基斯坦日前出現一個「小丑鼻寶寶」，巨大的腫瘤掛在兩眼中間（大約鼻樑位置），而這被稱為是「腦疝」的罕見疾病，讓寶寶的家人相當難過，醫療團隊表示「這只能靠手術切出，若不手術將會持續增長。」

根據英國《每日郵報》報導，才剛出生的曼里歐（Daeima Manghrio）原本在鼻樑上有一顆和小石頭大小差不多的塊狀物，但隨著時間，竟然慢慢的越長越大，如今已經8個多月，這個塊狀物已經大到擋住視線，甚至會出現疼痛感，整體看起來就像是整個鼻子被吃掉。

曼里歐的父母親經濟狀況並不是太好，但眼看孩子的病情不樂觀，決定帶到離家208公里的真納醫院。神經科主人哈崙（Raza Haroon）表示，4天前看到這孩子，年紀還相當小若要做這樣的手術，必須要經過許多精細的檢查，並且先從改善飲食的方式開始，一開始他的腫瘤只有戒指這個大，如今卻半張臉被覆蓋，唯獨只有手術可以切除。

曼里歐的父親表示，每一天自己的工資只有2英鎊，當知道自己有兒子的時候相當開心，因為前面已經生了5個女兒了，卻沒想到寶貝兒子竟然得到了罕見疾病「腦疝」，更擔心曼里歐會因此眼睛失明。

這被稱為腦疝的罕見疾病，一般在東南亞地區5000個嬰兒就會有一個罹患，是因為身精確縣，但基本上在出生不久後就會建議切除，伴隨的症狀包括智力不足、學習障礙、生長遲緩、癲癇等，也難怪曼里歐的父母會如此擔心。