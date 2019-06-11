愛過他們就會記一輩子的星座Top 3 ！天蠍虐心超深刻

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

初戀總是酸酸甜甜，讓人難以忘懷。然而感情的特別之處就在，和不同人擁有不同的回憶，雖然結局不見得美好，但是過程能記得許久。現在就公開以下3個星座，愛過他們不後悔，比初戀還難忘！

Top 3 天蠍座

天蠍座一直是用情至深的星座，和他們戀愛一場，一定像是瓊瑤一樣轟轟烈烈。雖然哭過痛過，卻絲毫不後悔。並且接受過這麼濃烈的感情，你就很難去習慣別人平淡的相處方式。愛過天蠍的你們應該有同感，只要天蠍投入感情，就會「虐」到心裡，不過那種「虐」也就代表著，你已經走進天蠍的心，相反你也很難忘記天蠍。

Top 2 巨蟹座

和巨蟹座戀愛，就像初戀一樣單純，因為巨蟹會給戀人一種，「我的世界只有你」的安全感。相反，巨蟹也很需要安全感，於是身為他們的戀人，需要排除一切不必要的聚會，離開異性間的交往，漸漸習慣只有彼此的相處模式，實在是黏到不行。於是分開之後，也很難去銜接到外界，真的被巨蟹同化，成為關在殼中的人。這也就是為什麼愛過巨蟹，就很難忘懷的原因了。

請繼續往下閱讀...

Top 1 天秤座

天秤座在愛情中，總是無微不至，像小女人小男人一樣的存在，於是久而久之，你便習慣了這種體貼。換做是別人，根本無法這樣伺候你，可以說是天堂掉入凡間一般。而且天秤座的分手也是平淡類型，慢慢拉開距離，讓你無限懷念起從前，絕對是最難忘的舊情人。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App