日幼稚園隊伍遭車撞「鞋子、水壺散一地」　童滿身血昏迷直喊媽媽…民眾悲泣獻花

記者林瑩真／編譯

日本滋賀縣大津市8日上午發生車禍，兩輛汽車在交叉路口發生擦撞，不料，其中一輛白色汽車因此失控衝向人行道，更撞上一列16人的幼稚園師生隊伍，造成2名2歲的男女幼童死亡，更有9人嚴重骨折。目擊者回憶現場表示，「孩子們都在叫著媽媽」。

綜合日媒報導，白色汽車撞上幼稚園師生隊伍後，13名學生全數送醫，3名老師中也有2人送醫，還有4人陷入昏迷。最後確定傷勢，13名學生中，一名2歲男童頭部遭重擊，和另一名2歲女童都因傷重不治，另外有9人分別是腳或肋骨的骨折重傷，2人輕傷；3名老師都是輕傷。

目擊者形容，現場散落著孩子們的水壺及靴子，大量的傷員，孩子們流著血、幾乎失去意識的喊著「媽媽、媽媽」，她除了鼓勵孩子們撐下去以外，什麼也做不到，「明明是視角開闊的交叉路口，沒辦法想像為什麼會發生事故」。

另一名男性目擊者則跟同事趕到現場幫忙，保持孩子們的意識清醒，「光是回想就會想流淚的難受，只想多幫一個人也好」。事故發生的隔天，為事故感到遺憾的民眾紛紛到現場獻上花束，盼望孩子們好走。

警方也依過失傷害罪嫌逮捕造成車禍的2名女駕駛，一名是52歲的新立文子，另一名則是62歲的下山真子。新立文子向警方表示，當時她準備要右轉，「沒有仔細的看著前面」，因此發生車禍。目前警方還在調查事故發生的確切原因。

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