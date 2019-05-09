慧眼看天下／台灣保證法闖關　美國會再次挺台

新聞節目中心／綜合報導

中美關係敏感之際，美國聯邦眾議院7日全院無異議通過了「2019年台灣保證法」，同時以414票贊成、0票反對，壓倒性通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」的決議案。而根據這項法案及決議案，美國國會將要求川普政府派遣現任軍官常駐台灣、更積極地協助中華民國參與國際組織、支持美國對中華民國的軍售，引發「美國是否又打台灣牌」的討論。慧眼看天下第52集，政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲美國聯邦眾議院通過《2019年台灣保證法》與「重新確認美國對台及對執行台灣關係法承諾」決議案。（圖／達志影像／美聯社）

對美施壓表態? 北韓發射近程武器

相隔17個月，北韓再度出現挑釁動作，根據北韓官方媒體公布，平壤當局在4號進行了多管火箭發射器和戰術導向武器的打擊演習，但這次的試射正處於無核化談判僵局之際，挑釁的演習也引起國際關注，但被北韓點名不能在參與談判的美國國務卿龐培歐則表示，美方依舊有意跟北韓進行磋商。

▼北韓4日上午無預警發射多管火箭彈射器和戰術導向武器。（圖／朝中社）

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緬甸宣布特赦 路透2記者重獲自由

被關押服刑500多天後，兩名路透社記者總算獲得緬甸政府特赦，重獲自由，這兩名路透社記者，因為報導緬甸軍隊屠殺羅興雅村民，而遭到警方設局誘捕，指控兩名記者盜竊官方文件，緬甸法院在2018年9月重判兩人7年有期徒刑；而坐了冤獄500多天後，兩人總算獲緬甸總統溫敏特赦，重獲自由。

▼兩名《路透社》記者瓦隆（Wa Lone）與喬索歐（Kyaw Soe Oo）在緬甸仰光郊區的一處監獄獲釋，兩人在獄中待了起碼500天。（圖／路透）

星巴克中國大陸勁敵 瑞幸咖啡赴美IPO

大陸本土咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡，日前已經向美國證監會遞交IPO申請，計畫在美國掛牌上市；瑞幸咖啡成立還不滿兩年，已經擁有2千多家門市，是星巴克在中國大陸市場的勁敵，但目前瑞幸咖啡還無法實現獲利，且虧損持續擴大，想攻下大陸咖啡霸主的寶座，恐怕還得面臨不少挑戰。

▼瑞幸咖啡小藍杯。（圖／視覺中國）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。