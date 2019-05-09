全身都是「粉紅色」！超稀有海豚帶寶寶現身　就連小孩也是粉粉的~

▲Pinky母子一起出現！（圖／翻攝自Facebook／Thomas Adams）

國際中心／綜合報導

一般來說海豚的身體都是呈現灰色的，但2007年時位於美國路易斯安那州的卡爾克蘇湖（Calcasieu Lake），竟出現了一隻身體呈現「粉紅色」的海豚，當地民眾更將其命名為Pinky。不過近日在上網路瘋傳的一部影片當中，Pinky似乎有了自己的小孩，跟隨在牠身邊、較為小隻的海豚也跟牠一樣，全身都是粉紅色的，母子一同出鏡的罕見畫面讓網友為之瘋狂。

綜合外媒報導，Pinky屬於瓶鼻海豚，由於遺傳上的缺陷，導致於牠全身上下都充斥著明顯的粉紅色，而一般海豚雖然也會透出淡淡的粉色，但部位僅限於肚子的部分。

如此罕見的粉色海豚在2007年時被發現，當時路易斯安納州船長魯（Rue）在卡爾克蘇湖，第一次目擊到Pinky的身影，連自己都不大敢相信這是真的；在發現Pinky的12年之後，魯表示，雖然自己多次見到Pinky本尊跟其在交配的場景，但從來沒有看過Pinky的小孩。

所以說Pinky的小孩到底長甚麼樣呢？根據臉書帳號「Thomas Adams」所發布的影片，可以看到一大一小的粉色身影出現在水面上，儘管只有短短一秒的時間，仍然獲得拍攝者的驚呼，16秒的片段有超過23萬次的觀看人數；影片中可以清楚看到，Pinky跟牠的小孩一同飛躍在水面上，兩隻海豚在陽光的照射下，閃耀出明顯的粉紅色，十分不可思議！

報導中指出，其實「Thomas Adams」並不是唯一目擊2隻粉紅海豚出沒的人，2017年8月6日，布德羅（Bridget Boudreaux）夫妻兩人在卡爾克蘇湖搭船時，也曾看過2隻粉色海豚在出現，不過當時因為角度還有海豚移動速度太快的問題，影片裡很可惜的只有拍到公海豚跟Pinky的身影。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。