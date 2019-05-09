這女的好神祕！到處旅行的意義是「拍裸照」　還賣腋毛給網友

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33歲的美國女子莎拉（Sarah Jane）很喜歡旅行，不過在旅途中的每一站，她都會在當地拍下「裸體照」以示紀念，在她的社群媒體上，不管是上山下海，或是親近大自然，大多數的照片中她都是一絲不掛、絲毫不害羞的出現在鏡頭前，而這樣的特色作法更讓她獲得46萬名的死忠粉絲追蹤。

根據《太陽報》報導，莎拉喜歡到處旅行，同時也享受過程中拍裸照的快樂！這種無拘無束的生活方式是她所追求的，不過與此同時，她也說她會尊重不同地方的法律，「不會在杜拜這種國家拍裸照」。

莎拉接受訪問時表示，她天生就非常喜歡大自然、沙漠等地方，大多數奔放自由的照片都是出自她姐姐的手，家人100%的支持她拍裸體，不過到處拍這種照片的行為並非沒有危險，因為不是每個人都像她的家人一樣心胸開闊；她曾經在拍照時被毆打，唯一幸運的是，到現在為止她們每次都全身而退。

莎拉也說，遇過最嚴重的一次事件是在拉斯維加斯郊外的Valley of Fire州立公園，她們被一名公園裡的工作人員追趕，被迫立即離開公園。儘管如此，莎拉仍繼續在各地拍攝照片，甚至是開YouTube頻道，她的Instagram追蹤人數更高達46萬人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

莎拉在1月的時候，曾經上傳自己沒有剃腋毛的照片，但是卻得到爆炸性的反應，甚至還有粉絲向她購買「腋毛」，讓她感到十分驚訝；不過她也說這項販賣事業目前不是重點，而且大多數網友不喜歡看到這些內容。

報導中指出，莎拉認為作為一名裸體模特兒，她從不會因為在鏡頭前和公共場合裸露而感到羞恥，而且會為自己的權力抗爭；這樣的自然主義對身體的自信心很有幫助，同時也會讓自己意識到，身上的缺陷並沒有甚麼大不了的，因為每個人的身體都是不一樣的，未來她打算前往死亡谷一處偏遠的溫泉，並在那裏整整一個星期進行裸體露營和泡湯。報導中指出，儘管裸體的行為被一些人接受，但並非人人都能包容，也不建議大家隨意地做出這種行為。