大逆轉！韓智星被撞死疑因她酒駕　車道上彎腰是為嘔吐

▲韓智車禍猝逝，跟離新婚後還不到兩個月。 (圖／韓智星Instagram）

國際中心／綜合報導

韓國28歲女演員韓智星在前往機場的高速公路上，遭兩輛車連環撞上後傷重身亡。此事經報導後，承認在高速公路中央下車尿尿的韓智星丈夫，一度成為輿論指責的對象，甚至有人懷疑他是「蓄意謀殺」。然而，隨著警方深入調查後，案情似乎出現大逆轉。

首先，韓媒周四(9日)披露了事發當時負責開車的人是韓智星。但在最早的報導中並沒有提及這一點。其次，韓智星當時有酒駕之嫌。她當時彎著腰，似乎是正在嘔吐。

韓國《中央日報》報導，韓智星的丈夫向警方承認，自己當天喝過酒，至於韓智星是否有喝酒，他表示自己「沒有看到」。 警方指出，不排除韓智星有酒駕嫌疑，目前正在調查死者生前住過的飯店，並且會對死者進行解剖，最終結果會在2至3周後公布。

最後，韓智星為何會把車子停在高速公路中央？她的丈夫表示一頭霧水。他說自己當時喝醉了，只記得妻子停車後，他自己就下車去尿尿，「根本不知道車子是停在什麼地方」。

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▲現場事故模擬圖。（韓國SBS電視臺）

韓媒同時還原了此案的一些細節：5月6日淩晨3點多，韓國金浦機場高速公路上，一輛賓士C200轎車閃著雙黃燈，停在第二車道上。當時，韓智星彎腰站著，與汽車行李廂有一段距離。行車紀錄器清楚錄下目擊者聲音：「她在吐！」接著，她被兩輛車連續撞上，送院後傷重不治。

韓智星在2010年以女團B.Dolls成員身份出道，團體解散後，她活躍在影視劇方面。曾經出演過《快樂姐妹們》《倒數第二次愛情》等劇。讓人唏噓的是，今天(5月 9日)是韓智星新婚兩個月的紀念日。

▲事發前，韓智星彎著腰，站在汽車後面。（SBS電視臺）