農場主人找外國打工妹　報到後「拖進豬圈當性奴」逼睡乾草餓肚！

▲布里斯托將女子拖進豬圈性侵當性奴。（圖／翻攝自SA Police下同）

記者陳亭伃／綜合報導

許多人對於自由行越來越嚮往，但不管男女性「安全」都是相當重要的。先前一名比利時的女背包客，隻身來到澳洲打工換宿，沒想到卻遇上變態的農場老闆，聲稱可以提供食宿、工作機會，最後女背包客卻淪為「豬圈性奴」。

根據英國《每日郵報》報導，布里斯托（Gene Charles Bristow）在當地是一名農民，2017年透過網路上的廣告「可以提供打工換宿」吸引到比利時的女子，接著女子到達了布里斯托的農場後，竟然遭到假槍抵住後背，並切被要求脫掉衣服性侵。

而布里斯托非禮女子的地方，環境相當恐怖，就連承辦法官也表示，「光是看到證據照片，那是一個養豬的地方，而女子就這樣被綁在豬圈裡的沙發上加以被性虐待以及性侵。」

該名比利時女背包客回憶起當時的情況，提到自己到達距離農場不遠的公車站後，便打電話給布里斯托請他來接，沒想到進到農場後，卻不是被帶到住的地方，還是一個廢棄的豬圈。接著布里斯托就要求檢查腳部，並且拿出槍抵住她。

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▲法官看到豬圈髒亂的景象怒批犯人根本變態。

布里斯托拿出繩子綁住了女子的手腳，發洩完之後將她綑綁在破爛的沙發上。女子試圖掙脫綑綁後，那出背包內的手提電請求家人、親友報警，當地警方接獲報案後，立刻將布里斯托逮捕。根據調查，布里斯托在犯案前，曾多次在拍賣網站上尋找手銬、玩具槍等資訊，因此檢察官認為，「他絕對是有預謀性犯案，必須加重判刑」。