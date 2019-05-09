馬哈迪執政滿週年！　暗示最慢2年內交棒安華：我是臨時首相

▲ 馬哈迪9日在布城（Putrajaya）接受採訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／編譯

馬來西亞首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）帶領的希望聯盟執政屆滿一周年，他今（9日）重申，他不會做滿任期，強調接下來會把首相職權交棒給前首相、人民公正黨主席（PKR）黨魁安華（Anwar Ibrahim），「我不知道自己的任期是2年還是3年，但我是一名臨時首相」。

綜合馬來西亞東方日報、新加坡媒體《海峽時報》報導，馬哈迪交棒安華的決定早在2018年就已對外公開，但迄今仍沒有確切的時間表。馬哈迪9日向國際媒體提到，他接下來會盡力把錯誤導回正軌，讓其他人未來面臨的問題少一些。

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▲ 馬來西亞前副首相安華。（圖／達志影像／美聯社）

馬哈迪進一步提到，政府過去這一年處理了貪汙問題，未來他將把重點放在經濟議題上，「人們現在可以在不用額外付費的情況下與政府做生意，這是個非常重要的成就，有助於經濟穩定。」

希望聯盟宣稱，上屆政府「國民陣線」（Barisan Nasional）留下3600億新幣的政府債務，包括現在正在重新談判的東海岸銜接鐵路及接軌新加坡的「隆新高鐵」。

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▼ 馬哈迪即將在7月邁入94歲高齡。（圖／達志影像／美聯社）

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