俄勝利日74周年「囂張展新式火箭」　女兵一登場…美腿正步超吸睛！

▲俄羅斯2019/5/9勝利日。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合外電報導

俄羅斯74周年勝利日大典於當地時間9日早上10點正式展開，莫斯科自8日即開始對紅場附近實行管制，所有將展示在紅場上的軍武設備都也進入待命狀態。俄羅斯總統普丁在典禮開始前五分鐘即到達紅場，逐一向二戰時期的榮譽老軍官致敬。

綜合俄媒報導，每年俄羅斯勝利日在紅場上皆會舉辦盛大的閱兵典禮，並邀請各國嘉賓前來觀賞，並且於展示最新式的軍武、陸海空三軍，噴射戰鬥機展示，其中包括曾在敘利亞戰場上實戰實驗的「巡邏者」、「虎式」、「颱風」裝甲車、終結者坦克支援戰車、「伊斯坎德爾」導彈，並且由俄羅斯國防部長紹伊古（Сергей Шойгу）向陸海空三軍獻上祝福，最後由普丁致詞。

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▲普丁親自向二戰老軍官致敬。（圖／達志影像／美聯社）

普丁在典禮中致詞表示，「所有的同志、人民，祝福您們勝利日74周年快樂」並且提到自蘇聯時期至今，在大家的守衛下，俄羅斯的領土得以安全、完整，接著要求全場肅靜致敬，最後放射大里炮慶祝。

在每年的俄羅斯勝利日中，不僅全國人民共襄盛舉，在各地也會有不同的致敬牆提供民眾獻花致敬，其中不少二戰中榮譽犧牲的軍人家屬也紛紛帶上親人照片一起慶祝回憶當時的光榮，仍健在的老兵則會穿上當時的軍服、別上所有勳章接受國家的祝福。

被視為國家一年一度的盛大節日，就連一般店家都會推出特殊餐點或是優惠，政府、學校機關則是休假一天慶祝，各地民眾都會特別到當地的紀念牆獻花，這一天展現出過去社會主義下萌生出的愛國心。

▲每年最令人矚目的俄羅斯女軍官。（圖／翻攝自推特）

▲勝利日上閱兵出現軍武展示。（圖／翻攝自Youtube）