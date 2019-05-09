菲律賓小鎮新法「禁居民聊八卦」違者罰錢　鎮長：提高生活品質

▲ 聊八卦是許多人放鬆的方式 。（免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

現代人工作繁忙，茶餘飯後不免聊聊八卦，不但能增進感情，也能放鬆身心。但菲律賓比納洛南小鎮（Binalonan）近來通過「八卦禁令」，當地居民只要散播或沉迷於有關生活瑣事的謠言，就得面臨最高新台幣600元的罰款及8小時社區服務。

《衛報》1日報導，比納洛南鎮的居民經常聚集在樹下乘涼，一面討論附近鄰居的婚外情、破產或離婚等醜聞，但這樣的景象未來恐怕將不復存在，因為當地法律規定，散播或討論這類八卦現在屬非法行為。

此前，當地居民間發生數起八卦引起的爭端，甚至爆發肢體衝突，且有多人涉入，使當地議會不得不介入，鎮長圭科（Ramon Guico III）因此通過《反八卦條例》。

圭科指出，「八卦有很多種，但大多數都是有關財產、金錢、人際關係的八卦引發衝突。通過這項條例是為了提醒人們，我們的一切言論都是身為人和本鎮居民的責任。我們想讓其他城鎮知道，比納洛南擁有優秀的居民；這是一個安全的好地方。」

在比納洛南因散播謠言或猥褻言論被捕的初犯將面臨200比索（約新台幣119元）的罰款及撿垃圾3小時的社區服務，慣犯最高可處1000比索（約新台幣600元）及8小時社區服務。圭科證實，新法上路後，已經有人因此被罰，有效減少居民間的糾紛。

這項禁令最早只在比納洛南的卡帕斯（Capas）社區實施，由於效果顯著，現已擴展到其他7個村莊。為使該鎮邁向文明化，圭科還禁止居民在晚間10時以後唱KTV 。圭科提到，「禁八卦是我們改善小鎮生活品質的一種方式。一個沒有八卦的小鎮是更優秀的，因為我相信，比起說別人的壞話，人們還有更好的事情要做。」

針對假新聞的法律在東南亞國家越來越普遍，卻也引發言論自由受限的憂慮。而圭科並不認為這條法律會使人們無法自由表達自我，「比納洛南的人民一直非常支持我們建立一個沒有八卦的城鎮。這項條例並不侵犯言論自由，還可以避免居民遭受誹謗。」