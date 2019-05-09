一根根人體骨頭…真實「冷戰期X光片」製成黑膠　樂迷拼命保留的珍貴音樂

▲1950年代，樂迷用人體X光片作成黑膠唱片，成為BONE MUSIC文化。（圖／翻攝自BONE MUSIC展官網，同下）

記者林瑩真／編譯

1950年代正值蘇聯與西方的冷戰期，當時，蘇聯政府控制所有如文字、音樂等文化，讓熱愛音樂的樂迷們相當痛苦，決定自己想辦法滿足聽音樂的慾望，創造了所謂的「BONE MUSIC」，直接以人體X光片錄製音樂，看起來獵奇又神祕。

冷戰始於1947年，蘇聯政府不願流傳任何資訊與文化，因此禁止美國當時最流行的爵士樂與搖滾音樂，甚至當地的俄羅斯音樂也都禁止。

想聽音樂就必須製作黑膠唱片，但以冷戰的情況來看，光明正大的製作黑膠唱片根本不可能，這時，有樂迷發現X光片似乎可以代替黑膠材質，因此他們翻出醫院的廢棄物，從中將X光片全數拿走。

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▲這些X光片都真的是從醫院的廢棄物中拿到，並錄製上音樂。

一張張恐怖的人體骨骼X光片就這樣成為樂迷們的寶物，雖然X光片不如黑膠唱片厚實，挖出的凹槽難以錄製高音質的音樂，不過確實能代替黑膠唱片播放音樂，對於當時的樂迷而言，已經是相當幸福的事。

就這樣，一種反抗國家的地下音樂文化「BONE MUSIC」正式誕生！不料，1985年代，蘇聯政府開始掃蕩所有的BONE MUSIC，加上這些BONE MUSIC其實就是盜版最早期的起源，因此在政府掃蕩之下，幾乎所有的BONE MUSIC盜版唱片從市場上全部消失。

直到一名音樂製作人史蒂芬（Steven Coates）認識了BONE MUSIC後，持續鑽研BONE MUSIC的歷史背景，並開始收集這些骨骼X光片。最後，史蒂芬與友人保羅（Paul Hartfield）一起策劃「BONE MUSIC展」，從2014年起在倫敦展出，並巡迴義大利、俄羅斯、以色列等地，今年4月則是首次登陸亞洲，將在日本東京涉谷的BA-TSU ART GALLERY展出。

BONE MUSIC展官網►https://www.bonemusic.jp/

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