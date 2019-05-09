法國11高中生輪流性侵4少女　拍下影片威脅要隨傳隨到

▲法國發生宗駭人聽聞的性暴行犯罪，17歲少女遭11人輪流性侵侵。(圖／示意圖／記者黃克翔攝）

國際中心／綜合報導

法國塞納聖德尼省(Seine-Saint-Denis) 諾瓦西勒塞克市Noisy-le-Sec) 11名高中男生，涉嫌輪流性侵至少4名少女，年齡最小的受害者只有14歲。嫌犯甚至拍下性侵過程，威脅受害少女要隨傳隨到，淪為他們的洩慾工具。此案即將宣判。

全案導源於2016年9月15日發生的一宗駭人聽聞的性暴行犯罪。一名17歲少女跟男友吵架後負氣出走。隨後卻被一群16至19歲的男生綁架，挾持到地下室輪流性侵，手機也被搶走。嫌犯甚至將性侵的過程拍下，接著以影片威脅受害人不得公開此事，並要她隨傳隨到。

受害少女報案後供稱，當時遭超過10人輪流性侵。加害人身穿球衣，期間還大談跟足球訓練有關的事。警方循線追查後總共逮捕11人，包括受害人的前男友。

後來查出還有案外案，另有3名女子受害，年紀最小的只有14歲。數名被告則辯稱，首名受害人當時是自願跟大夥兒發生性關係的。

大部分被告都沒有前科。兩年多審訊下來，如今這些人都已年滿18至22歲。若依照成年人身分定罪，最高可判20年徒刑。此案預計在本月24日宣判。