我國3度未受邀WHA　澳洲發文力挺：台灣應能參與全球衛生體系

▲ 澳洲駐台辦事處力挺台灣參與全球衛生體系。（圖／翻攝自臉書@australianofficetaipei）

國際中心／綜合報導

第72屆世界衛生大會即將登場，但台灣已連續3年未收邀請函。繼美、日、英發聲支持台灣應該參加WHA後，澳洲駐台辦事處今（9日）也在臉書發文力挺，強調「台灣人民應能參與全球衛生體系」。

澳洲駐台辦事處週四下午將近2時的貼文指出，台灣醫療服務的品質高，且對世界醫衛的貢獻譽滿全球，台灣人民應能參與全球衛生體系，「台灣務實參與國際面對世界醫衛挑戰的努力，將支持整個區域以及全球的衛生安全。」

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▲ 第72屆世界衛生大會（WHA）將於5月20日至28日在瑞士日內瓦登場。（圖／記者呂佳賢攝）

第72屆世界衛生大會（WHA）將於5月20日至28日在瑞士日內瓦登場，但因北京政府施壓，台灣自2017年起連續3年未受邀。

對此，總統蔡英文7日曾透過臉書表達強力譴責，強調連健康都打壓的政權，只會失去世界的信任和尊敬，台灣人貢獻世界的決心，不會因為威脅而退縮；「中國政府再次阻撓世界衛生大會（WHA）發出邀請函給台灣，甚至蠻橫聲稱『台灣缺席WHA不會讓國際防疫體系出現缺口』，我要表達強烈譴責，我不接受中國這種講法。」

與台友好的日本昨（8日）也首次公開直接表態支持台灣參與WHA。日本外務大臣河野太郎的推文提到，隨著全球化的發展，加強世界性公眾衛生危機的應對是不可或缺的，為了不在傳染病措施上有地理空白，「作為日本，支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」。

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