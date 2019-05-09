爸撥求救電話「被踢皮球6小時」　6歲兒吐綠汁腹痛死亡

▲父親一直想獲得醫療上的幫助卻不斷被塘塞。圖為救護車示意圖。（圖／翻攝自臉書／London Ambulance Service NHS Trust）

國際中心／綜合報導

英國6歲男孩塞巴斯蒂安（Sebastian Hibberd）2015年10月突然出現嘔吐、腹痛等狀況，由於病情一直沒有緩解，他的父親拉塞爾（Russell）便持續撥打急救電話111，然而等待6小時後卻沒有得到任何幫助，孩子最後死亡。拉塞爾近期則在紀錄片闡述心聲，「如果我能早點跟醫療人員交談，塞巴斯蒂安就能活著。」

《太陽報》報導，塞巴斯蒂安原本是個熱愛大自然的男孩，健康狀況也都沒有問題，2015年10月12日卻死於腸套疊。他一開始提到自己肚子痛，隨後每小時會嘔吐；爸媽最初先觀察情況，但兩天後症狀都沒緩解時，拉塞爾便決定撥打急救電話。

拉塞爾在上午8時打電話，接線人員先告訴他應該聯絡家庭醫師，但當他致電給當地一家醫療中心時，卻聽到語音訊息說機構已關閉，建議他尋求111的幫助。過程中，他一直沒有成功獲得正確指示，兒子開始神智不清，直到上午9時被告知會有家庭醫師打給他。

“If I’d spoken to any medical professional like I tried to in the morning then Sebastian would have been alive.” 由 The Sun 發佈於 2019年5月8日 星期三

然而，拉塞爾一直沒接到電話，他下午1時過後再次撥打詢問，竟得知手術時間因為午餐的關係已經關閉。他檢查兒子是否有在呼吸，對方卻沒了氣息，他撥打緊急求助電話999，在救護車到達前一邊施行CPR，不幸的是孩子最後仍死亡。

塞巴斯蒂安的主要死因是腸套疊（Intussusception）。小兒外科醫師庫菲（Dorothy Kufeji）表示，塞巴斯蒂安神智不清、手腳冰冷以及吐出綠色嘔吐物，都是不應被忽視的危險症狀。

法醫阿羅（Ian Arrow）認為，塞巴斯蒂安錯失了幾次可以讓他活命的機會。對此，一直撥打電話的拉塞爾非常氣憤，認為孩子的死完全可以避免，如果他能早點與醫師交談，就不致於讓兒子喪命。

根據一份對1700名家庭醫師展開的調查指出，有些人員一天要處理100次的諮詢，是原本配額的3倍以上。隨著越來越多患者無法預約到診，塞巴斯蒂安的案例也引發外界擔憂家庭醫師承受過多的工作量。

此外，急救電話111的接聽狀況也有問題，接線員本來應該要依據病患的情況做出決定，包括安排醫師或護理師回電，或建議其他行為來緩解症狀，但拉塞爾卻沒有獲得實質幫助。

英國國民保健署（NHS）一名發言人表示，塞巴斯蒂安過世後，西南救護服務處已展開調查，也會加強急救電話111的應對方式，特別是情況跟兒童有關時。