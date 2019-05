爸撥求救電話「被踢皮球6小時」　6歲兒吐綠汁腹痛死亡

▲父親一直想獲得醫療上的幫助卻不斷被塘塞。圖為救護車示意圖。(圖/翻攝自臉書/London Ambulance Service NHS Trust)

國際中心/綜合報導

英國6歲男孩塞巴斯蒂安(Sebastian Hibberd)2015年10月突然出現嘔吐、腹痛等狀況,由於病情一直沒有緩解,他的父親拉塞爾(Russell)便持續撥打急救電話111,然而等待6小時後卻沒有得到任何幫助,孩子最後死亡。拉塞爾近期則在紀錄片闡述心聲,「如果我能早點跟醫療人員交談,塞巴斯蒂安就能活著。」

《太陽報》報導,塞巴斯蒂安原本是個熱愛大自然的男孩,健康狀況也都沒有問題,2015年10月12日卻死於腸套疊。他一開始提到自己肚子痛,隨後每小時會嘔吐;爸媽最初先觀察情況,但兩天後症狀都沒緩解時,拉塞爾便決定撥打急救電話。

拉塞爾在上午8時打電話,接線人員先告訴他應該聯絡家庭醫師,但當他致電給當地一家醫療中心時,卻聽到語音訊息說機構已關閉,建議他尋求111的幫助。過程中,他一直沒有成功獲得正確指示,兒子開始神智不清,直到上午9時被告知會有家庭醫師打給他。

“If I’d spoken to any medical professional like I tried to in the morning then Sebastian would have been alive.”