鬍子男神情逼真　近看「鼻梁是娃娃」全臉擺滿廢棄物…狂吸百萬粉朝聖

在 Instagram 查看這則貼文 Thomas Deininger（@tdeininger）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 31 日 上午 4:04 張貼

國際中心／綜合報導

許多藝術品受到大眾熱烈討論，或許「視覺錯覺」是一大關鍵。美國藝術家戴寧傑（Thomas Deininger）的一幅「畫」近來在推特、IG瘋傳，因為畫中男子的構圖並非由畫筆、顏料所創造而成，反而是利用日常生活用品來呈現，值得一提的是，其中大部分的素材都是人們不要的廢棄物。

《印度快報》（The Indian express）先前報導，這幅作品是由損毀的芭比娃娃、舊照片、網子等廢棄物組成，更可見鼻梁位置的地方放置著娃娃。目前這件作品在推特的瀏覽次數早已衝破800萬，網友紛紛表示，他們無法相信眼前所看到的景象，「太神奇了」、「見過最令人難以置信的東西之一」、「根本天才」。

事實上，戴寧傑先前也有許多類似的創作。他受訪時表示，他之所以會進行這類創作，是因為他正在實驗繪畫物理特質以及抽象概念。

在 Instagram 查看這則貼文 Thomas Deininger（@tdeininger）分享的貼文 於 PDT 2018 年 7月 月 25 日 上午 3:30 張貼