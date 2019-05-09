科學家發現「100%可回收塑膠」！像樂高一樣可重複組裝

▲世界各地的海洋汙染都相當可觀，此圖為越南。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

塑料汙染一直是全球都在努力改善的問題，每年造成的損失高達2.5兆美元（約新台幣77.3兆元）。美國伯克利國家實驗室 （Berkeley Lab）最近研發出一種新塑膠「PDK」，不僅可以製作成各種顏色或形狀，重點是裡面成分100%都能回收，大大降低了對環境的負擔。

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▲PDK塑膠還沒正式上市。（圖／翻攝自伯克利國家實驗室官網）



論文被刊登在科學期刊《自然-化學》（Nature Chemistry）中，內容提到PDK是種可回收塑膠，就像是樂高玩具一樣可以被拆解成好幾塊，再重新組裝、變化成不同形狀。研究員克里斯滕森（Peter Christensen）表示，從分子角度來看，塑料之所以會對環境造成汙染，是因為當中添加了難以分解的化學物質，如今團隊研究出的這種新合成方法，讓塑膠變成可以完全回收，並且再度利用的物品。

▲傳統塑膠難以回收分解。（圖／本報資料照）



根據美國環保署的資料顯示，美國塑料回收率逐年下滑，2014年只有9.5%的塑料被回收，2015年更是只剩9.1%。另一項2015年的研究指出，每年約有4.8億到12.7億個塑膠製品流入海洋，而且這些海洋汙染會蔓延到全球各地，沒有一個國家可倖免。

目前PDK仍處於研究階段，計畫接下來要應用在紡織品、3D打印技術等等層面，也繼續找出是否有更多植物性材料，擴大PDK的材料來源。

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