金正恩偷射畫面曝光！衛星拍到「白色噴狀軌跡」　美國防部：那是導彈

▲衛星拍到北韓發射不明飛行物體的瞬間畫面。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓4日無預警發射數枚「疑似飛彈的飛行物」，引起國際關注，然而北韓當天進行試射的發射體並非飛彈，南韓也認為該飛行物的軌跡和高度「很難視為導彈」，不過衛星意外捕捉到北韓試射不明飛行物體的瞬間畫面，美國代理國防部長夏納翰（Pat Shanahan）指出，北韓發射的是「火箭與導彈」（rockets, missiles）。

南韓軍方第一時間稱，北韓於4日上午9時6分至27分（台灣時間8時6分至27分）間自東部的元山向日本海（朝鮮半島稱「東海」）發射一枚短程導彈，隨後修正為「飛行物」。

《朝中社》報導，北韓領導人金正恩親自檢查、指導及下令試射長程多管火箭發射器及戰術導向武器，型號目前尚未公開，但射程應不超過120英里（約193公里）。

不過衛星仍拍攝到北韓試射不明飛行物體的瞬間畫面，專家指出，從發射的位置及白煙的路徑有一條明顯的飛行痕跡，推判應該是一枚短程彈道飛彈；而夏納翰在國會上備詢時也表示「北韓發射了火箭和導彈」，美國軍方首度針對北韓試射不明飛行物體作表態。