丹佛校園槍擊2槍手出庭！偷爸媽的槍掃射同學　身分起底「曾PO文反川普」

▲▼ 埃瑞克森8日出席聽證會，外傳作案槍枝就是他家中失竊的槍枝。（圖／路透）

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記者詹雅婷／綜合外電報導

美國科羅拉多州7日下午發生校園槍擊案，2名槍手衝進教室開槍掃射，造成一死八傷慘劇。如今，2名嫌犯的學生身份雙雙曝光，並於8日現身法庭，而當局則是下令繼續關押2人，不得保釋，預計當局會在10日聽證會正式將2人起訴。

路透報導，現年18歲的埃瑞克森（Devon Erickson）身形略顯修長，可見把部分蓬鬆黑髮挑染成亮紫色的他低著頭靜靜坐著，由2名辯護律師陪同現身法庭。而另名被告為16歲的麥金尼（McKinney），身穿深藍色囚服，留著一頭棕色短髮，根據警方消息人士的說法，麥金尼是名跨性別者，曾經受到霸凌。

▲▼ 當地媒體Denver 7報導，這起案件的作案槍枝是埃瑞克森家中失竊的槍枝，由埃瑞克森父母合法購買。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回7日下午，埃瑞克森和麥金尼2人進入丹佛近郊高原牧場STEM學院（STEM School Highlands Ranch）的校園後，分別從2個不同的地點朝著學生們開槍，校方獲報後立即通報警方，在員警趕抵校園的當下，仍可以聽到槍聲。不久後就被警方依據涉嫌謀殺、謀殺未遂等罪名被逮捕。

受傷學生蒙托亞的兒子回憶起事發當時的狀況，槍手從裝吉他的箱子裡拿出槍，闖入教室開槍，「真的很難相信這種事情會在教室裡發生，有人就這樣若無其事地開槍。」

警方目前仍在釐清2人的犯案動機，而地區檢察官布萊切勒（George Brauchler）表示，當局會在周五前決定是否以成年人的身份起訴麥金尼。根據《紐約郵報》取得的消息，埃瑞克森並沒有在個人臉書散布槍擊案的任何訊息，但已知他是名反川普人士，曾經在臉書分享一段深夜脫口秀主持人邁亞斯（Seth Meyers）抨擊川普的片段。

▼ 民眾為槍擊受害者守夜默哀，亮燈致意。（圖／路透）