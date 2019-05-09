9歲童射殺養母！她為心靈受創養子奔波3年找醫生　看診前夕遭擊斃

▲ 寶琳將養子視如己出。（圖／翻攝自臉書／Pauline Randol）

國際中心／綜合報導

美國密歇根州日前發生一起兇殺案，51歲的寶琳（Pauline Marie Randol）好心收養一名童年不美滿的9歲男孩，希望帶給他溫暖，也想盡辦法他安排心理治療。寶琳已經預約好7日帶他去看診，6日早上卻被發現在家中遭人射殺。8日的法庭紀錄顯示，寶琳9歲的養子被控謀殺，以及使用槍枝犯下重罪。

《底特律新聞報》（Detroit News）8日報導，這起案件發生在小鹿河鎮（Fawn River Township），位於密歇根州與印第安納州接壤的斯特吉斯（Sturgis）以東。當地治安官巴爾克（Bradley Balk）透露，這名男孩正在一家公立少年拘留所接受精神疾病評估。

寶琳23歲的親生女兒蕾根（Reagan Martin）表示，如果母親有獲得她尋求的幫助，現在可能還活著。她說明，寶琳知道男孩的成長過程並不順遂，於是收養了他。蕾根在社群媒體上寫道，「她（寶琳）收留了他、當成自己的孩子照顧。」

蕾根透露，寶琳試圖向森特維爾（Centreville）聖約瑟夫縣的社區精神健康和藥物濫用服務機構（Community Mental Health and Substance Abuse Services of St. Joseph County）尋求幫助，但他們的保險無法支付這筆費用。

寶琳費盡千辛萬苦，最後不得不自費，才終於為養子預約到7日的看診時間，但為時已晚。蕾根指控，「我母親死在那些沒有接受過精神教育、在他人請求幫助時置之不理的人手中。」她也提到，「弟弟是個貼心、有愛心的孩子。他需要的幫助遠比我母親給予的還要多，但她盡力了。」

根據寶琳的臉書，他們在2016年6月2日慶祝收養這名男孩，2017年12月在推特上表示，孩子搬過來和她同住，「我會像愛自己一樣愛他。我們都很幸運能夠擁有這樣的家庭，我的家人馬上就接受他了……我說不出我們有多幸運，女孩們都接受他成為手足。當所有的法律程序完成後，我們將永遠擁有這個兒子。」