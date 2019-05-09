梅根產後風光亮相　專家分析「她手勢擺放位置」驚嘆：難怪哈利需要她

▲梅根和哈利公開亮相，身體語言專家分析兩人動作。（圖／路透社下同）

國際中心／綜合報導

英國王室第7順位繼承人「亞契」（Archie Harrison）在英國時間6日誕生，緊接在8日公開亮相，有別於哥哥威廉、凱特生產完就抱著孩子宣布好消息，梅根和哈利王子過了兩天之後才出現，反而引起大家更多的好奇，對此甚至有英國肢體分析師特別針對夫妻倆在鏡頭前的行為、眼神做出評論分析。

根據英國《每日郵報》報導，過去凱特王妃在生產完幾小時後，就會容光煥發的抱著孩子在公開場合出現接受祝賀，但梅根此番生完孩子，則是由老公哈利王子抱著一起出現。身體語言專家詹姆斯（Judi James）就指出，梅根穿著一襲設計師洋裝、高跟鞋出場，透露著自己的狀況相當良好。

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▲包括梅根用手反覆安撫哈利，也被解讀成「一種安定的力量」。

而在這對新手父母向世人介紹小王子「亞契」時，梅根一邊護著兒子頭、另一手則在哈利的背後輕撫著，詹姆斯認為，這是一種母愛及保護的意味，「而他們兩人互視對方時，仍有專屬於『他們』的眼神電流存在，充滿愛的感覺。」就在哈利抱著兒子出現在鏡頭前，神情雖自若，但肢體還是有些許的緊張僵硬，而梅根輕撫背後的動作，就能夠讓哈利感到安心。

此外，專家也表示，薩賽克斯公爵夫人絕對不是普通的女人，不論是歷經輿論或是生產完，都依舊讓自己保持在最好的狀態，甚至可以將場面控制得宜，包括亞契小王子和哈利的狀態，而她眼神所散發的自信，也讓人感到相當欽佩。