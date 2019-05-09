大雨轟炸釀洪災「4萬人撤離」房子全沒　巴拉圭宣布緊急狀態

▲ 亞松森的房屋都被洪水淹沒。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴拉圭近幾個星期遭到暴雨侵襲，河流水位不斷上漲，引發嚴重洪災，至今已有4萬民眾被迫離開家園。當局宣布，與阿根廷接壤、位於首都亞松森（Asunción）以南約300公里處的涅恩布庫省（Neembucu）受災嚴重，進入緊急狀態。

《美聯社》報導，3月起降下的罕見暴雨已經使巴拉圭河水水位自正常的4公尺上漲至6.92公尺。下查科（Bajo Chaco）地區農牧場主協會官員希門尼斯（Carlos Jiménez）指出， 48萬頭牲畜中，有些泡在水裡、有些則被隔離在高處。

國家緊急事務官員羅華金（Joaquín Roa）指出，逾1萬名災民住在亞松森，被撤往軍事基地、公共廣場及路邊的高地；其餘被疏散的民眾則分散在巴拉圭河沿岸。但仍有災民批評，政府災難應變效率低下。

被撤離的災民薩爾蓋羅（Cecilia Salgueiro）表示，「政府把我們當成動物。他們應該捲起袖子、沿著海岸築起一道屏障，以避免洪水湧入低窪而易受洪水侵襲的貧民窟。」

涅恩布庫省境內多含溼地，省長貝尼特斯（Luis Benitez）在推特上指出，「我們有6個城鎮面臨困難，狀況危急。」在自家一樓被水淹沒以後，災民奧爾蒂斯（Alejandro Ortiz）抱怨，「我們沒有從國家緊急事務辦公室得到任何幫助。」