美北韓問題特使畢根訪南韓　談糧食援助及試射後半島情勢

▲ 李度勳與畢根2月曾在南韓會晤。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）8日飛抵南韓，今（9日）早正式展開出訪行程，與外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳共進早餐，針對南韓的北韓人道糧食援助計畫及北韓試射武器後的朝鮮半島情勢問題交換意見。

《韓聯社》報導，畢根今天將與南韓國內的北韓專家會面，就北韓的政治、經濟狀況進行交流；10日將再次與李度勳會晤，進行北核議題首席代表協議、無核化及南北韓關係實務會議。據悉，雙方在實務會議中除糧食援助以外，也將討論開城工業區南韓企業人士出訪北韓等兩韓關係問題。

這是畢根在2月底越南「川金二會」宣告破局以來首度出訪南韓，預計停留4天3夜，11日返回華盛頓。他原定9日前往青瓦台，據傳已經延至10日，屆時將與國家安保室長鄭義溶或國家安保室第二次長金鉉宗會晤，也預計與外交部長康京和、統一部部長金煉鐵會談。

聯合國糧食及農業組織（FAO）及世界糧食計劃署（WFP）3日共同發表《北韓糧食安全評估》報告指出，北韓糧食產量在2019年面臨10年來最低潮，急需136萬噸穀物援助。韓美皆認為，就人道主義來說，有必要提供糧食援助，且可能有助於緩解與北韓協商的僵局。

南韓政府目前正商討人道援助的具體方式及規模，預計透過國際組織提供支援，也不排除以政府名義支援。美國已經對此表示贊同，也不會干涉南韓的決定。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）8日對此表示，「若南韓有意進行，我們不會介入。」青瓦台日前也指出，總統文在寅與美國總統川普（Donald Trump）熱線時曾談及此議題；川普當時也表示，南韓在此一時機提供北韓糧食十分恰當，將帶來積極效果。