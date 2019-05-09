美中止「聯合挖掘韓戰美軍遺骸」　川金二會破局後與北韓失聯

▲ 55具美軍韓戰陣亡官兵遺骸2018年運返夏威夷基地。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／粽和報導

美國總統川普（Donald Trump）及北韓領導人金正恩在2018年612新加坡峰會中達成協議，平壤當局8月遵守承諾，送還55具韓戰中陣亡的美軍遺骸。但兩國關係在2月底越南峰會後再度陷入膠著，最新消息指出，美國因此停止搜索官兵遺體的工作。

北韓特地選在《韓戰停戰協定》簽署65周年的2018年7月27日，將部分韓戰美軍遺骸送往南韓烏山空軍基地，8月1日正式運抵夏威夷，可見川普與金正恩關係明顯改善。然而，五角大廈8日宣布，在「川金二會」宣告破局以後，在北韓境內搜索遺體的工作已經停擺。

美國宣稱，在韓戰中喪生的約3.6萬名美國士兵中，還有7700多名士兵至今下落不明，其中約5300名士兵是在北韓犧牲。BBC報導，美國國防部所屬「國防部戰俘及失蹤軍人統計署」（DPAA）發言人普里查德（Chuck Prichard）8日表示，自川金二會以後，便始終無法與北韓官員取得聯絡。

普里查德聲明指出，「因此，我們為在2019年持續與北韓人民軍聯合挖掘遺體而進行溝通的努力被暫停；雙方已經到了無法有效規劃、協調及展開實際行動的地步。」