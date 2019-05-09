酒醉哥搭Uber突開門　下秒「頭顱絞進公車底」優步司機衰爆跟著關！

▲湯瑪斯因為喝醉無故從uber下車遭到撞死。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名30歲的男子，日前和朋友開趴完後，搭成優步（Uber）準備返家，卻因為喝完酒情緒相當高亢，竟在路口的紅綠燈突然開門下車，沒想到卻遭到公車重擊後輾過。經過檢警調查，事後優步司機也連同遭到起訴，原因是「並未給予乘客照顧」。

根據英國《BBC》報導，湯瑪斯（Samuel Thomas）2017年和朋友從派對搭Uber回家時，因為一行人已經喝得醉醺醺，直到車子開到一處路口時，湯瑪斯無預警的將後方車門打開，並且直接走到大馬路上，直行的公車看到他時已經來不及煞車，加上因為Uber的車燈太亮導致湯瑪斯無法清楚看見來車，最終遭到公車撞擊捲進車底。

湯瑪斯的驗屍館蘇利文表示，就在湯瑪斯下車時，Uber司機並沒有給予警告勸說，接著他的頭部遭到公車強烈撞擊。對此Uber司機表示，自己並沒有注意到有乘客下車，所以才會在綠燈之後加速，「因為離目的地也剩大約5分鐘的車程。」

地方法官萊恩（Mary Ryan）在法庭上指出，湯瑪斯沒有發出聲響的開門固然有問題，但開門時車內的燈會發光也會是一種對司機的提示，因此判定Uber司機也將負起責任，全案將進入最後判決。