蜱蟲入侵加拿大「萊姆病增13倍」　心悸、神經病變…艾薇兒抗爭3年才復出

記者林瑩真／綜合外電報導

隨著天氣變暖，加拿大公共衛生局提醒民眾注意蜱蟲（Tick），因為蜱蟲入侵加拿大南部，帶有萊姆（Lyme）病毒，容易沾附在人體及衣物上，若因此罹患萊姆病，恐會引起心律或神經失調，最知名的例子就是加拿大搖滾小天后艾薇兒（Avril Lavigne），因罹患萊姆病暫別樂壇近三年。

▲蜱蟲帶有萊姆病毒，會讓人或動物感染萊姆病。（圖／CFP）

綜合外媒報導，由於天氣暖化，帶有萊姆病毒的蜱蟲（又稱壁蝨、扁蝨）從美國遷徙到加拿大南部，讓加拿大2017年共有2025人感染萊姆病，比8年前增加13倍，萊姆病更逐漸擴散。

據加拿大公衛局紀錄，高風險區包括安大略省的渥太華（Ottawa）、雷霆灣（Thunder Bay）、皮爾區；魁北克省的加蒂諾（Gatineau）、烏塔韋（Outaouais）、聖勞倫斯河以南；曼尼托巴省（Manitoba）南部、新布蘭茲維省（New Brunswick）南部及新斯科細亞省（Nova Scotia）。

若感染萊姆病（Lyme disease），初期症狀有不會痛癢的遊走性紅斑、頭痛、發燒、疲倦，未治療並嚴重的話，會有噁心、臉部麻痺、肌肉痠痛、關節炎，甚至心悸，後期可能會引發神經病變，一旦感染就很容易復發。

由於萊姆病確診不易，容易錯過治療時機，就算接受治療，也有10至20%的人半年內容有關節痛、記憶障礙、精神不濟的症狀。像加拿大搖滾小天后艾薇兒（Avril Lavigne），就是在2015年罹患萊姆病，持續抗爭了將近3年，才在最近復出，並將抗病的心路歷程寫成歌曲發表。

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▲艾薇兒就是因為罹患萊姆病，因此休息3年跟病魔抗爭。（圖／翻攝自艾薇兒IG）

皮爾區衛生官員Lawrence Loh醫生指出，蜱蟲喜歡出沒於離草叢及林木地段20公里的地方，若要進入類似的地區，最好穿著淺色長袖長褲，噴灑含有乙妥（DEET）或埃卡瑞丁（Icaridin）的驅蟲劑，如果發現被蜱蟲沾上，要在2個小時內洗澡，將蜱蟲沖走。Lawrence Loh說，有很多患者就是因沾上蜱蟲超過24小時不自知，就會在3天至30天內發病。