「沒有任何英國皇室內涵」　哈利兒子「亞契」命名含義曝光

▲哈利王子與梅根將孩子取名為亞契。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國薩塞克斯公爵哈利（Prince Harry）與妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）在6日凌晨誕下一子，一家三口也在8日正式亮相，宣布孩子名字為「亞契·哈里遜·蒙巴頓-溫莎」（Archie Harrison Mountbatten-Windsor），背後含意也一起曝光。

綜合外媒報導，由於Archie沒有任何英國皇室內涵，且Harrison對皇室而言也是新名字，因此哈利與梅根的取名出乎大家意料之外。據悉，Archie是Archibald的縮寫，現在用於名字，有「真實的」、「大膽的」及「勇敢的」之意。

不過Archie比起美國，在英格蘭和威爾斯更受歡迎，從2003年以來，一直名列受歡迎名字的前50名，更是2017年最受歡迎名字的第18名，該年有2803名男嬰被取名為Archie。

至於Harrison則是在英國相當常見，是2017年最受歡迎名字的第34名，在美國比Archie更受歡迎；意義上，被認為是「哈利的兒子」。對此，外界認為，Harrison可能是美國籍的梅根熟悉的名字，不僅像美國名字，聯想到的第一個名人就是美國男演員哈里遜福特（Harrison Ford）。

另外，哈利與梅根也決定不為孩子使用禮貌頭銜，作為公爵的長子，Archie原本可以稱為敦巴頓伯爵（Earl of Dumbarton），但哈利與梅根只讓他被稱為Master Archie。

皇家評論員理查德菲茨威廉姆斯（Richard Fitzwilliams）表示，哈利與梅根選擇了非英國皇室傳統名字，這相當「奇妙」且會讓「君主制恢復活力」，「這是由一對獨特的夫妻以獨特的方式，所做的獨特的選擇」。