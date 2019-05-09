上班第二天「飛天龜」砸穿擋風玻璃　他打給老闆還被罵鬼扯

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國際中心／綜合報導

美國南卡羅萊納州康威市（Conway）的上班族加納，上月30日開車前往工作地點時，突然被一隻「飛天龜」砸中擋風玻璃，力道之大連引擎蓋都被砸壞，他愣了幾秒才意識到發生了什麼事。雖然整起事件中沒有人受傷，但烏龜因為傷勢太重當場死亡，修車廠的員工事後已幫忙將牠埋葬。

綜合外媒報導，事發當天剛好是加納（John Gardner）前往新公司上班的第二天，原本車輛好好行駛在路上，沒想到卻突然被一隻烏龜砸中前擋風玻璃，「我根本沒發現牠飛到半空中，等到撞上的時候，我還花了幾秒鐘才理解，『哦，那是一隻烏龜』！」

▲烏龜被貨車輾到後，飛起來撞破加納車子的前擋風玻璃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於撞擊力道很大，加上烏龜的體型看起來只比方向盤小一點，擋風玻璃不僅被撞破一個洞，就連雨刷、引擎蓋都被砸壞。加納提到，「我打電話告訴老闆自己會遲到，因為『有隻烏龜撞到我的擋風玻璃』，但對方不相信，還要我不要鬼扯，並要求拍照給他看。」

原來，這隻烏龜是在路上爬行時被另一輛貨車的後輪輾到，向後彈飛才會撞上加納的車，雖然整起事件沒有人受傷，但牠因為傷勢嚴重，當場就死亡了。意外發生後加納請拖吊業者將車送到修車廠，員工們也很好心幫忙埋葬烏龜，並把車「恢復原狀」，前後費用算一算，無辜被撞了這麼一下，一共花掉他2000美元（約6.1萬元新台幣）。