悶死懷中！她用「背巾」帶3周大兒子看診　到院後竟離奇窒息亡

▲嬰兒背巾存在窒息風險，使用時需特別謹慎。示意圖，非當事者。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

使用嬰兒背巾應該特別小心，否則可能引發意外。澳洲36歲的鄧恩（Tattika Dunn）日前帶3周大的兒子到醫院健康檢查，途中用背巾把兒子背在胸前，沒想到疑似操作不慎，沒有注意到孩子被悶住吸不到空氣，到醫院後才驚覺已經沒了呼吸。

據《每日郵報》報導，新手媽媽鄧恩表示，上（4）月8日她用環型背帶抱著3周大的兒子到醫院做檢查，當時她是把兒子抱在胸前，並用背巾牢牢的固定住，當護理師要替孩子進行檢查時，才發現小孩已經沒有了呼吸心跳，醫護人員趕快對他進行CPR，但仍為時已晚。

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▲專家表示，4個月以下的嬰兒最好不要用背巾。示意圖，非當事者。（圖／LibreStock）

鄧恩心碎的說，沒想到一時的疏忽，竟然害寶貝孩子悶死在自己懷中。澳洲助產專家薇吉兒（Jane Wiggill）指出，「澳洲目前對於嬰兒背巾的相關規定仍有漏洞」，也沒有訂出完整的法規，無形中讓孩子們暴露在窒息風險中，「尤其是4個月以下的嬰兒更不適合用背巾」。

澳洲競爭和消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission）也表示，嬰兒被包在背巾裡確實存在危險性，因為他們還小，即使被悶住了也很難靠自己力量掙脫。

鄧恩透露，她和丈夫還育有2名4歲的兒子，「全家人對於這場意外都非常難過」，但也提醒了每個人，要更注重每個小細節的安全性，還有珍惜身邊所有人。