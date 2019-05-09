突竄出「巴頭狠咬」！男子訪友慘遭兇猛蛇攻擊　鄰居拿鐵鎚神救援

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住在美國的海伍德（Jerel Heywood）日前到奧克拉荷馬州（Oklahoma）拜訪好友，不料都還沒踏進家門，就在門口遭一條1.5公尺的蛇巴頭攻擊，讓他嚇到腿軟站不穩，差點以為自己命都沒了。隔壁鄰居聽聞騷動後，立刻拿著鐵鎚衝過來，猛敲這條「肇事蛇」，當場把牠打到喪命。

據CNN報導，海伍德當天到朋友柯普蘭德（Rodney Copeland）家門口一如往常地按下門鈴，此時頭頂卻突然竄出一條蛇，狠狠的朝他頭部攻擊，他一時還反應不過來，等到回過神發現自己被蛇咬到後，嚇到張大嘴巴倒退三步，好友夫婦目擊後也害怕的放聲大叫，趕快將海伍德送到醫院治療。

▲他還愣了一秒，才發現自己被蛇咬了。（圖／翻攝自Twitter@dave_taz）



所幸這條咬人的蛇並沒有毒性，因此海伍德只是受到輕微皮肉傷，消毒後就沒有大礙，倒是那條蛇的下場就沒這麼好過了，英勇鄰居發現有人被蛇咬後，擔心又有人遭到攻擊，馬上把牠從門燈裡拖出來，直接用鐵鎚將牠敲死。

柯普蘭德表示，最近連下了好幾日大雨，野外的蛇可能是想要躲雨，所以溜進了他家門口的門燈，當下是被門鈴聲給驚動，才會突然冒出且咬人。他現在已經在家門口草坪噴灑除蟲劑，希望不要再有蟲、蛇等等生物來拜訪。