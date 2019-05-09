美國會委員會報告批《逃犯條例》　美公民在香港面臨引渡危機

▲香港民眾上街反對修訂《逃犯條例》。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國國會諮詢機構「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）7日發布報告指出，只要香港通過《逃犯條例》的修訂，將可能對美國國家安全與其經濟利益構成風險，或許會影響到在香港的8.5萬名美國公民，以及1300多家在香港的美國企業。

USCC於7日所發布的報告總共8頁，內容指出，若香港正式通過修訂《逃犯條例》，將會進一步侵蝕香港的自治權，並更加感受到北京帶來的政治脅迫；此外，該法案可能會對美國國家安全與其在香港的經濟利益造成嚴重風險，也或許會違反1992年《美國－香港政策法》（U.S.-Hong Kong Policy Act）的數個關鍵條款。

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▲USCC發布報告。（圖／翻攝自uscc）



報告指出，《逃犯條例》會讓北京有機會對香港施壓，造成美國公民在虛假的狀況下被引渡。對此，中國外交部發言人耿爽表示，USCC一直都對中國抱有偏見，報告內的說法不值得一駁。

USCC是屬於美國國會的機構，成立於2000年，旨在討論美中貿易關係對於國家安全的影響，藉此提供立法者建議。報告提及，香港作為全球金融中心，擁有良好的法律制度，上述這些聲譽會因為法案而被剝奪。

報告直指，如果法案通過，美國可能會重新審視現階段與香港的關係；另外，美國、加拿大與其他外國公民近期在中國被任意拘留，無法獲得公平的審判與正當程序，顯現出新法案對美公民構成的風險。

USCC建議，有鑑於美國海軍人員在香港港口停靠時可能面臨的風險，華府可以考慮尋求其他替代港口。美國國務院上月表示，對於中國法律制度中侵犯人權與濫用的行為感到擔憂，正密切注意《逃犯條例》的爭議。

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